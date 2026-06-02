Veja o resultado da Lotofácil concurso 3701 desta terça-feira (02)

A Lotofácil concurso 3701 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta terça-feira (02) . O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas: 01-02-04-07-08-09-10-13-12-14-17-22-23-24-25

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.