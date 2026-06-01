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SORTEIO

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3700 desta segunda-feira (01)

Valor do prémio sorteado é de R$ 9 milhões; confira os números

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 21:06:32 Editado em 01.06.2026, 21:09:03
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3700 desta segunda-feira (01)
Autor O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante - Foto: Reprodução

A Lotofácil concurso 3700 sorteia o prêmio de R$ 9 milhões nesta segunda-feira (01) . O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e pôde ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

As dezenas sorteadas foram: 01-03-07-08-09-10-12-13-14-17-18-19-20-23-25

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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