Veja o resultado da Lotofácil concurso 3700 desta segunda-feira (01)
Valor do prémio sorteado é de R$ 9 milhões; confira os números
A Lotofácil concurso 3700 sorteia o prêmio de R$ 9 milhões nesta segunda-feira (01) . O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e pôde ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
As dezenas sorteadas foram: 01-03-07-08-09-10-12-13-14-17-18-19-20-23-25
LEIA MAIS: Indústria e serviços puxam saldo positivo de empregos em Apucarana e região
Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.