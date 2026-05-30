Veja o resultado da Lotofácil concurso 3699 deste sábado (30)
Valor do prémio sorteado é de R$ 2 milhões; confira os números
Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 20:00:00 Editado em 30.05.2026, 19:36:03
O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis - Foto: Agência Brasil
A Lotofácil concurso 3699 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões neste sábado (30) . O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e pôde ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Confira as dezenas sorteadas
As dezenas sorteadas serão publicadas às 21h, simultaneamente ao sorteio oficial que acontece no Espaço da Sorte.
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.