Veja o resultado da Lotofácil concurso 3699 deste sábado (30)

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A Lotofácil concurso 3699 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões neste sábado (30) . O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e pôde ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas serão publicadas às 21h, simultaneamente ao sorteio oficial que acontece no Espaço da Sorte.

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.