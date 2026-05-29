Veja o resultado da Lotofácil concurso 3698 desta sexta-feira (29)

A Lotofácil concurso 3698 sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta sexta-feira (29). O sorteio que ocorre às 21h (horário de Brasília) é transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

As dezenas sorteadas foram: 01-03-05-06-07-08-09-10-12-13-16-18-20-21-23

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.