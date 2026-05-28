Veja o resultado da Lotofácil concurso 3697 desta quinta-feira (28)
O sorteio ocorre às 21h (horário de Brasília) e é transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa
Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 21:09:46 Editado em 28.05.2026, 21:11:44
O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante - Foto: Agência Brasil
A Lotofácil concurso 3697 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta quinta-feira (28). O sorteio que ocorre às 21h (horário de Brasília) é transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.
As dezenas sorteadas foram: 01-05-06-07-09-10-13-15-17-18-19-20-21-24-25
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.