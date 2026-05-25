Veja o resultado da Lotofácil concurso 3694 desta segunda-feira (25)
O sorteio ocorreu às 21h (horário de Brasília) e foi transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa
Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 21:00:00 Editado em 25.05.2026, 21:04:29
Foto: Reprodução
A Lotofácil concurso 3694 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta segunda-feira (25). O sorteio que ocorre às 21h (horário de Brasília) é transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.
As dezenas sorteadas foram: 02-04-05-07-08-09-13-14-17-18-19-20-22-23-24
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.
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