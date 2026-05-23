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LOTERIA

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3693 deste sábado (23)

O sorteio ocorreu às 21h (horário de Brasília) e foi transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 21:04:22 Editado em 23.05.2026, 21:04:18
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3693 deste sábado (23)
Autor Sorteio ocorreu na noite deste sábado - Foto: Agência Brasil

A Lotofácil concurso 3693 sorteou o prêmio de R$ 2 milhões neste sábado (23). O sorteio ocorreu às 21h (horário de Brasília) e foi transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas foram: 01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.


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