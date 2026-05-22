Veja o resultado da Lotofácil concurso 3692 desta sexta-feira (22)
Prêmio sorteado hoje é de R$ 2 milhões; confira as dezenas sorteadas
Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 21:01:00 Editado em 22.05.2026, 21:03:49
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação - Foto: Agência Brasil
A Lotofácil concurso 3692 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta sexta-feira (22). O sorteio ocorre às 21h (horário de Brasília) e é transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.
Confira as dezenas sorteadas
As dezenas sorteadas foram: 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.