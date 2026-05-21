Veja o resultado da Lotofácil concurso 3691 desta quinta-feira (21)

A Lotofácil concurso 3691 sorteia o prêmio de R$ 2 ,ilhões nesta quinta-feira (21). O sorteio ocorre às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 13 - 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.