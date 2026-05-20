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LOTERIAS

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3690 desta quarta-feira (20)

Prêmio sorteado é de R$ 7 milhões; confira os números sorteados

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 21:12:29 Editado em 20.05.2026, 21:13:09
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3690 desta quarta-feira (20)
Autor Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação - Foto: TNONLINE

A Lotofácil concurso 3690 sorteia o prêmio de R$ 7 milhões nesta quarta-feira (20). O sorteio é às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

As dezenas sorteadas foram: 02-05-06-07-08-09-12-15-18-19-20-21-22-24-25

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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