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LOTERIAS

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3689 desta terça-feira (19)

Prêmio sorteado é de R$ 5 milhões; confira os números sorteados

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 21:00:00 Editado em 19.05.2026, 21:06:15
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3689 desta terça-feira (19)
Autor As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos - Foto: Lis Kato/TNOnline

A Lotofácil concurso 3689 sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta terça-feira (19). O sorteio é às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas: 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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