Veja o resultado da Lotofácil concurso 3688 desta segunda-feira (18)

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A Lotofácil concurso 3688 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta segunda-feira (18). O sorteio é às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

As dezenas sorteadas foram: 01-02- 03-04-05-06-07-11-12-16-17-19-21-24-25-

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.