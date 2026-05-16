Veja o resultado da Lotofácil concurso 3687 deste sábado (16)
Prêmio sorteado é de R$ 2 milhões; confira os números sorteados
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A Lotofácil concurso 3687 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões neste sábado (16). O sorteio é às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
As dezenas sorteadas foram: 03-04-05-06-12-13-14-16-17-18-20-21-23-24-25
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.