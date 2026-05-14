Veja o resultado da Lotofácil concurso 3685 desta quinta-feira (14)
Prêmio sorteado é de R$ 2 milhões; confira os números sorteados
A Lotofácil concurso 3685 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta quinta-feira (14). O sorteio foi às 21h (horário de Brasília) e pôde ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Confira as dezenas sorteadas: 01 - 02 - 04 - 08 - 10 = 11 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.