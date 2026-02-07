Leia a última edição
Cotidiano

PRÊMIO

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3608 deste sábado (07)

Prêmio sorteado é de R$ 1,8 milhão; confira os números

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 21:10:21 Editado em 07.02.2026, 21:10:16
Autor Foto: Adriany Freitas/TNonline

A Lotofácil concurso 3608 sorteia o prêmio de R$ 1,8 milhão nesta sexta-feira (07). O sorteio ocorre às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas foram: 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25

Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

