Veja o resultado da Lotofácil concurso 3607 desta sexta-feira (06)

A Lotofácil concurso 3607 sorteia o prêmio de R$ 1,8 milhão nesta sexta-feira (06). O sorteio ocorre às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.