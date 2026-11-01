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LOTOFÁCIL

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3119 deste domingo (01)

Prêmio para quem acertar todas as dezenas é de R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3119 deste domingo (01)
Autor Foto: Divulgação

A Lotofácil concurso 3119 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões neste domingo (01). O sorteio ocorre às 11h (horário de Brasília) e transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas foram: 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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