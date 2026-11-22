Na Federal, cada bilhete inteiro é composto por 10 frações, e é possível comprar frações avulsas, com o prêmio proporcional

A Loteria Federal concurso 6119 premiou mais de R$ 500 mil neste domingo (22), com o sorteio feito pela Caixa Econômica Federal e todos os detalhes e bilhetes premiados divulgados em tempo real pelo TNOnline.

5º Bilhete: 055503

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4º Bilhete: 027443

3º Bilhete: 028497

2º Bilhete: 030739

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1º Bilhete: 012071

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A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa. O apostador adquire um bilhete com um número impresso. Cada bilhete inteiro é composto por 10 frações, e é possível comprar frações avulsas, com o prêmio pago de forma proporcional.

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Os sorteios regulares ocorrem duas vezes por semana, às quartas, às 20h e aos domingos, às 11h. Além das extrações regulares, há concursos especiais mensais (Enricou) e o Especial de Natal, em dezembro.

Além do prêmio principal, a Loteria Federal premia bilhetes com aproximações e unidades do número sorteado. O resgate pode ser feito em casas lotéricas ou agências da Caixa. Para prêmios de maior valor, o pagamento é realizado exclusivamente em agências, mediante apresentação de documento com CPF e do bilhete original.

A probabilidade de ganhar varia conforme o tipo de extração e a quantidade de bilhetes emitidos. Quanto maior a emissão, maior o número de bilhetes concorrendo ao prêmio principal.