Veja o resultado da Loteria Federal concurso 6104 deste domingo; bilhete leva R$ 1,3 milhão

Na Federal, cada bilhete inteiro é composto por 10 frações, e é possível comprar frações avulsas, com o prémio proporcional

O resultado da Loteria Federal 6104 foi divulgado neste domingo (27), após sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. O principal prêmio, de R$ 1,35 milhão, saiu para um bilhete de Brasília (DF).

Ao todo, cinco bilhetes foram contemplados com os principais prêmios do concurso. Os valores variaram de R$ 17.339 a R$ 1,35 milhão.

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Resultado da Loteria Federal 6104

Confira os bilhetes sorteados:

1º prêmio: bilhete 059074 — Brasília (DF) — R$ 1.350.000

2º prêmio: bilhete 003557 — São José do Rio Preto (SP) — R$ 40.000

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3º prêmio: bilhete 020563 — Brejo Santo (CE) — R$ 30.000

4º prêmio: bilhete 040449 — São José dos Campos (SP) — R$ 20.000

5º prêmio: bilhete 007802 — Divinópolis (MG) — R$ 17.339

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O bilhete que recebeu o maior prêmio foi vendido pela Loteria Fique Rico, em Brasília. O segundo prêmio saiu pela Lotérica São Paulo, em São José do Rio Preto.

O terceiro bilhete premiado foi vendido pela Lotérica Estrela da Manhã, em Brejo Santo (CE). O quarto saiu na unidade Sorte Extra, em São José dos Campos (SP), e o quinto foi registrado na Agência Divinópolis Ltda, em Divinópolis (MG).

Como funciona a Federal

Além dos cinco principais prêmios, a Loteria Federal possui outras formas de premiação, que incluem milhar, centena, dezena, aproximações, dezenas finais e unidade do primeiro prêmio.

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Nas aproximações, por exemplo, são premiados os bilhetes imediatamente anterior e posterior ao número contemplado com o primeiro prêmio. Já na premiação por unidade, o apostador é contemplado quando o último algarismo do seu bilhete coincide com o último número do bilhete que recebeu o primeiro prêmio.

O apostador deve conferir o bilhete e consultar os canais oficiais das Loterias CAIXA para verificar se houve premiação em outras faixas.