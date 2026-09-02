Veja o resultado da Loteria Federal concurso 6097 desta quarta-feira (02)

Na Federal, cada bilhete inteiro é composto por 10 frações, e é possível comprar frações avulsas, com o prémio proporcional

A Loteria Federal concurso 6097 premia com o valor de R$ 500 mil no sorteio desta quarta-feira (02). O sorteio foi realizado às 20h direto do Espaço da Sorte. Confira o resultado:

5º Prêmio

Número: 57347

4º Prêmio

Número: 02173

3º Prêmio

Número: 71189

2º Prêmio

Número: 24230

1º Prêmio

Número: 30921

A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa. O apostador adquire um bilhete com um número impresso. Cada bilhete inteiro é composto por 10 frações, e é possível comprar frações avulsas, com o prêmio pago de forma proporcional.

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Os sorteios regulares ocorrem duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Além das extrações regulares, há concursos especiais mensais (Enricou) e o Especial de Natal, em dezembro.

Além do prêmio principal, a Loteria Federal premia bilhetes com aproximações e unidades do número sorteado. O resgate pode ser feito em casas lotéricas ou agências da Caixa. Para prêmios de maior valor, o pagamento é realizado exclusivamente em agências, mediante apresentação de documento com CPF e do bilhete original.

A probabilidade de ganhar varia conforme o tipo de extração e a quantidade de bilhetes emitidos. Quanto maior a emissão, maior o número de bilhetes concorrendo ao prêmio principal.