Veja o resultado da Loteria Federal concurso 6093 desta quarta-feira (19)

Os sorteios da Loteria Federal ocorrem duas vezes por semana, sendo às quartas-feiras e aos sábados

A Loteria Federal concurso 6093 pode premiar com o valor de R$ 500 mil no sorteio desta quarta-feira (12), a partir das 20h (horário de Brasília), pela Caixa Econômica Federal e acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

Confira o resultado

5º Prêmio

Valor: R$ 20.363,00

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Número: 88482

4º Prêmio

Valor: R$ 25.000,00

Número: 26366

3º Prêmio

Valor: R$ 30.000,00

Número: 14112

2º Prêmio

Valor: R$ 35.000,00

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Número: 19932

1º Prêmio

Valor: R$ 500.000,00

Número: 80574

A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa. O apostador adquire um bilhete com um número impresso. Cada bilhete inteiro é composto por 10 frações, e é possível comprar frações avulsas, com o prêmio pago de forma proporcional.

Os sorteios regulares ocorrem duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Além das extrações regulares, há concursos especiais mensais (Enricou) e o Especial de Natal, em dezembro.

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Além do prêmio principal, a Loteria Federal premia bilhetes com aproximações e unidades do número sorteado. O resgate pode ser feito em casas lotéricas ou agências da Caixa. Para prêmios de maior valor, o pagamento é realizado exclusivamente em agências, mediante apresentação de documento com CPF e do bilhete original.

A probabilidade de ganhar varia conforme o tipo de extração e a quantidade de bilhetes emitidos. Quanto maior a emissão, maior o número de bilhetes concorrendo ao prêmio principal.