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Veja o resultado da Loteria Federal concurso 6091 desta quarta-feira (12)

A Federal é uma das loterias mais tradicionais da Caixa Econômica Federal

Escrito por Da Redação
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Veja o resultado da Loteria Federal concurso 6091 desta quarta-feira (12)
Autor Os sorteios regulares ocorrem duas vezes por semana, às quartas e aos sábados - Foto: Agência Brasil

A Loteria Federal concurso 6091 da, com sorteio nesta quarta-feira (12), a partir das 20h (horário de Brasília), pela Caixa Econômica Federal, paga o prémio de R$ 500 mil.

Confira o resultado

5º Prêmio

Valor: R$ 20.363,00
Número: 39210

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4º Prêmio

Valor R$ 25;000,00
Número: 82438


3º Prêmio

Valor R$ 30.000
Número: 00091

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2º Prêmio

Valor R$ 35.000
Número: 04852

1º Prêmio

Valor R$ 500.000,00
Número: 86997

A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa. O apostador adquire um bilhete com um número impresso. Cada bilhete inteiro é composto por 10 frações, e é possível comprar frações avulsas, com o prêmio pago de forma proporcional.

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Os sorteios regulares ocorrem duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Além das extrações regulares, há concursos especiais mensais (Enricou) e o Especial de Natal, em dezembro.

Além do prêmio principal, a Loteria Federal premia bilhetes com aproximações e unidades do número sorteado. O resgate pode ser feito em casas lotéricas ou agências da Caixa. Para prêmios de maior valor, o pagamento é realizado exclusivamente em agências, mediante apresentação de documento com CPF e do bilhete original.

A probabilidade de ganhar varia conforme o tipo de extração e a quantidade de bilhetes emitidos. Quanto maior a emissão, maior o número de bilhetes concorrendo ao prêmio principal.

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Caixa Finanças Jogos Loteria resultado sorteio
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