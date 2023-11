Veja o que se sabe sobre o caso do brasileiro que desapareceu na Suíça

A Polícia Civil (PC) trabalha em conjunto com a Interpol para elucidar o que houve com Márcio Rodrigues da Silva, de 44 anos. O empresário brasileiro viajou de Itupeva, São Paulo, para Zurique, na Suíça, e acabou desaparecendo. Ele foi ao país europeu a negócios.

A esposa de Márcio, Ana Lúcia da Silva, conversou com a imprensa e deu mais detalhes sobre o caso. De acordo com a mulher, o marido embarcou com destino à Suíça no dia 7 de novembro e chegou ao seu destino no dia seguinte, 8 de novembro.

Conforme ela, o companheiro precisou viajar para assinar documentos de um investimento que havia feito pela internet e precisava ser feito pessoalmente, em Zurique. O empresário atua no ramo de produtos terapêuticos.

Ana Lúcia informou ainda que Márcio desapareceu logo após ir se encontrar com um grupo de pessoas da empresa em que estava negociando o investimento.

Última mensagem

A família do empresário alegou que assim que ele chegou no aeroporto suíço enviou fotos e um vídeo. Pouco tempo depois, o desespero começou a tomar conta de Ana, já que o marido a enviou um áudio dizendo que teria "caído em uma cilada".

"Seja o que Deus quiser, tá bom? Eu acho que nós caímos em uma cilada, tá bom? Muito grande. Eu vou torcer para que Deus me mantenha vivo. Eu vou falar uma coisa, amor, de coração: se acontecer alguma coisa comigo, saiba que te amo muito", disse Márcio por meio do áudio.



Depois de enviar o áudio, o empresário parou de responder e não foi mais localizado.

Investigação

Rapidamente, Ana procurou à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga o desaparecimento com o apoio da Interpol.

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) informou que a esposa de Márcio foi ouvida na unidade. Após diligências, o órgão encaminhou o caso à Polícia Federal, que investiga o desaparecimento com apoio da Interpol.

Até a noite desta quinta-feira (16), não havia novidades na investigação.

Com informações do G1.

