A destruição provocada pelo temporal que atingiu Tupanciretã, na Região Central do Rio Grande do Sul, resultou em um prejuízo estimado em R$ 19 milhões para uma empresa de sementes. Com a força dos ventos registrada na madrugada de sexta-feira (20), o complexo teve silos de armazenamento de grãos destruídos e operações completamente paralisadas, afetando a rotina de mais de 140 trabalhadores diretos no município.

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Os danos severos atingiram diferentes setores produtivos e logísticos da companhia. As estruturas arruinadas incluem a unidade da Futura Agrícola, que abriga escritórios e o armazém de defensivos, além do centro de distribuição e da indústria de beneficiamento da Sementes Estrela, ambas empresas pertencentes ao Grupo Vega. A ventania arrancou telhados e comprometeu edificações, áreas operacionais e maquinários, forçando a interrupção total das atividades empresariais.

O colapso na infraestrutura agrícola é um dos principais reflexos econômicos da supercélula com indícios de microexplosão que varreu Tupanciretã com ventos de até 114 km/h. O fenômeno climático extremo deixou um saldo trágico de cinco mortos e atingiu mais de 8 mil residências e estabelecimentos comerciais, danificando todos os negócios localizados na região central da cidade.

Diante do cenário de devastação, o município encontra-se em estado de calamidade pública, situação já homologada pelo governo estadual e reconhecida sumariamente pelo governo federal. Para auxiliar na recuperação, o Palácio Piratini anunciou o repasse de R$ 7 milhões, enquanto o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, esteve na cidade para alinhar planos de trabalho e acelerar a liberação de recursos da União. O foco agora é a limpeza das vias com o apoio de maquinário de cidades vizinhas, embora o prefeito Gustavo Terra (PP) alerte para a necessidade urgente de mão de obra e materiais básicos de construção, como cimento e telhas, para garantir a reconstrução estrutural do município.

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