Veja como ficou casa onde atirador matou PMs, pai e irmão no RS; fotos

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul divulgou nesta sexta-feira (25) imagens que mostram como ficou o interior da casa onde o atirador Edson Fernando Crippa, de 45 anos, matou quatro pessoas na última terça-feira (22). O caso foi registrado em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, e as fotos mostram um "cenário de guerra" no local. Veja fotos abaixo

-LEIA MAIS: Quem era atirador que matou, pai, irmão e PM, e feriu 9 pessoas no RS

As fotos revelam diversas marcas de tiros nas paredes internas da casa. Além dos disparos de Edson, o Batalhão de Choque fez três incursões na residência para retirar os policiais feridos, depois os familiares e, na terceira, quando o atirador foi morto.



Outras imagens que circulam pelas redes sociais, feitas por moradores de Novo Hamburgo, mostram como ficou a casa do lado de fora. Da mesma forma, inúmeras marcas de tiros podem ser observados.

A Brigada Militar foi chamada ao local após denúncia de cárcere privada e maus-tratos a idosos. Os policiais foram recebidos a tiros. O atirador tinha quatro armas, sendo que duas eram registradas.

Dois policiais foram mortos: Éverton Kirsch Júnior, 31 anos, e Rodrigo Weber Volz, também de 31 anos, além do pai do atirador, Eugênio Crippa, 74; e o irmão dele, Everton Crippa, 49. O atirador foi morto pela polícia.

Além de João Paulo Farias Oliveira, de 26 anos, outras duas pessoas seguem hospitalizadas também em estado grave: a mãe do atirador, Cleris Crippa, e a cunhada dele, Priscilla Martins.

Já a sargento Joseane Muller, da PM, e o guarda municipal Volmir de Souza, seguem em recuperação, mas não tem previsão de alta. Outros três PMs feridos já tiveram alta.

Veja fotos