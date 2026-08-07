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Veja como fica a vacinação contra o sarampo neste fim de semana em SP

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Entre agosto e setembro, a Prefeitura de São Paulo vai ampliar a oferta de vacinação contra o sarampo em pontos fora das unidades de saúde. A estratégia, chamada de Vacinação Extramuro, disponibilizará imunizantes em mercados, academias, estações e praças para facilitar o acesso vacina.

No próximo sábado, 8, a ação será realizada em parceria com o projeto Sangue Corinthiano, que busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. A atividade ocorrerá das 9h às 17h, em frente à Arena Corinthians, em Itaquera, na zona leste, na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 3.158.

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Na segunda-feira, 10, a vacinação estará disponível em cinco pontos das zonas norte e sul:

Partage Shopping, rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Lauzane Paulista, das 10h às 16h;

Portão do Parque do Trote, avenida Nadir Dias de Figueiredo, s/nº, Portaria 1, das 9h às 15h;

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Shopping Boa Vista, rua Borba Gato, 59, Santo Amaro, das 9h às 16h;

Estação Santo Amaro, avenida das Nações Unidas, s/nº, também das 9h às 16h;

AMA Capão Redondo, avenida Comendador SantAnna, 774, das 9h às 15h.

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Além disso, a Secretaria de Saúde de São Paulo informou que fará busca ativa de pessoas com vacinação em atraso. A estratégia consiste em identificar, por meio dos sistemas de informação de imunização, quem está com o esquema vacinal incompleto.

Com esses dados, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) podem localizar crianças com vacinas atrasadas em suas respectivas regiões.

A medida ocorre após o Ministério da Saúde ampliar a recomendação da vacina contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos em Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo.

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Segundo dados obtidos pela Sociedade Brasileira de Imunizações junto à Secretaria de Saúde de São Paulo, o Estado confirmou 23 casos da doença: 20 na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos.

Vacinação casa a casa

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a Secretaria Municipal da Saúde de Guarulhos realizará neste sábado, das 8h30 às 17h, uma ação de vacinação casa a casa em áreas definidas a partir de avaliação epidemiológica.

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Segundo a pasta, equipes da Atenção Primária visitarão imóveis em ruas das áreas de abrangência das UBSs Marcos Freire, Jacy, Cumbica, Mário Macca e Jandaia, consideradas prioritárias para ampliar a cobertura vacinal.

A secretaria orienta os moradores a receber as equipes e aproveitar a oportunidade para verificar a situação vacinal de toda a família. Os profissionais estarão devidamente identificados.

O Estadão também procurou a Prefeitura de São Bernardo do Campo sobre eventuais vacinações neste final de semana e aguarda retorno.

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Quem deve se vacinar

O Ministério da Saúde reforçou que a vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para pessoas de 12 meses a 59 anos.

Em situações de circulação do vírus, o órgão também recomenda a chamada dose zero, uma aplicação adicional em crianças de 6 a 11 meses, grupo mais vulnerável à infecção e ao desenvolvimento de formas graves da doença.

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Somente em 2026, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 7,2 milhões de doses da vacina tríplice viral a Estados e municípios. Desse total, cerca de 2,9 milhões de doses já foram aplicadas em todo o País.

Em 2025, a cobertura vacinal nacional alcançou 92,9% para a primeira dose (D1) da vacina tríplice viral e 78,3% para a segunda dose (D2), informou o órgão. O Ministério da Saúde reforçou que manter a caderneta de vacinação atualizada é a principal forma de prevenir o sarampo e evitar a reintrodução da doença no País.

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