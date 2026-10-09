Veja como fica a previsão do tempo em São Paulo no feriado prolongado
A cidade de São Paulo deve registrar altas temperaturas entre esta sexta-feira, 9, e sábado, 10. No domingo, 11, e na segunda-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, os termômetros ficam abaixo dos 30ºC graus.
A manhã desta sexta-feira, 9, apresentou predomínio de sol e rápida elevação na Capital paulista. De acordo com o CGE, o sol e o calor serão os protagonistas do dia.
"Entre o meio da tarde e o início da noite, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima favorece a formação de instabilidades que provocam de pancadas isoladas de curta duração com até forte intensidade. A sensação de tempo abafado continua durante a noite", acrescenta.
O sábado terá uma manhã com predomínio de sol e calor. Entre o meio da tarde e as primeiras horas da noite, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima vai favorecer pancadas de chuva com moderada a forte intensidade, com potencial para formação de alagamentos, trovoadas e rajadas de vento.
Já o domingo será com sol entre nuvens e tempo abafado. À tarde, a previsão é de chuva em forma de pancadas rápidas, mas que podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, conforme o CGE.
Na segunda-feira, a expectativa é de máxima de 26ºC, com possibilidade de chuva.
Veja a variação de temperaturas, de acordo com a Meteoblue:
Sexta-feira: entre 19ºC e 32ºC
Sábado: entre 20ºC e 29ºC
Domingo: entre 19ºC e 24ºC
Segunda-feira: entre 18ºC e 26ºC