Veja as principais mudançlas do Enem 2026; inscrições começam nesta segunda (25)

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta segunda-feira, 25, o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 5 de junho por meio da Página do Participante. O prazo também vale para solicitações de atendimento especializado e uso de nome social.

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As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 8 e 15 de novembro. Para os participantes que não obtiveram isenção, a taxa de inscrição foi mantida em R$ 85. O pagamento poderá ser realizado até 10 de junho via boleto bancário, Pix, cartão de crédito ou débito.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, a edição deste ano terá ampliação dos locais de prova, com expectativa de cerca de 10 mil escolas participantes em todo o País.

A proposta, segundo o órgão, é reduzir o deslocamento dos candidatos e permitir que parte dos estudantes da rede pública realize o exame na própria escola onde estuda.

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Outra mudança anunciada pelo MEC é a inscrição automática de alunos da rede pública que estejam concluindo o ensino médio. Ainda assim, os estudantes precisarão acessar a Página do Participante para confirmar a participação e complementar dados, como município de prova, idioma estrangeiro e necessidade de atendimento especializado.

Neste ano o exame também continuará valendo para certificação do ensino médio de candidatos com mais de 18 anos que cumpram os critérios previstos no edital, segundo o MEC.