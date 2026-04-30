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DEBATE NO CONGRESSO

Veja as novas categorias profissionais que poderão ter porte de arma

Propostas em tramitação na Câmara e no Senado tentam estender o direito; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 15:44:59 Editado em 30.04.2026, 15:44:45
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Veja as novas categorias profissionais que poderão ter porte de arma
Autor Para que qualquer uma dessas mudanças entre em vigor, os textos ainda precisam ser aprovados pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado - Foto: Pixabay

O Congresso Nacional tem registrado um avanço na tramitação de propostas que visam ampliar o direito ao porte de arma de fogo para diversas categorias profissionais. Além da aprovação de um projeto na Comissão de Segurança Pública do Senado, na última terça-feira (28), que autoriza o armamento para parte dos agentes de trânsito, outras medidas em análise pelos parlamentares buscam estender o benefício a fiscais ambientais, servidores do Procon e trabalhadores da segurança privada. Para que qualquer uma dessas mudanças entre em vigor, os textos ainda precisam ser aprovados pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, além de receberem a sanção do presidente da República.

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Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública já deu aval a um projeto que permite o porte para agentes de fiscalização ambiental que atuam em atividades externas, abrangendo funções como inspeções, vistorias e apuração de infrações. O colegiado também aprovou o Projeto de Lei 2480/25, que garante a autorização de porte de arma de fogo durante 24 horas por dia para vigilantes e agentes de segurança privada, ampliando a defesa pessoal desses trabalhadores fora do horário de expediente.

Outra categoria que pode ser incluída na flexibilização do estatuto vigente é a dos servidores efetivos de órgãos de defesa do consumidor. O Projeto de Lei 6243/25, que também tramita na Câmara, propõe estender o direito de posse e porte de arma de fogo aos agentes do Procon. Todas essas movimentações refletem a articulação de diferentes setores no Legislativo para garantir armamento a profissionais que exercem funções de fiscalização, poder de polícia administrativa ou segurança patrimonial.

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armamento direitos LEGISLAÇÃO Porte de arma segurança pública
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