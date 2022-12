Veja as dezenas que ainda não foram sorteadas na Mega Sena da Virada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Mega Sena da Virada foi criada há mais de uma década, e ao longo desse tempo muitos números já foram selecionados

A Mega Sena da Virada foi criada há mais de uma década, e ao longo desse tempo muitos números já foram selecionados. No entanto, ainda há alguns que nunca foram sorteados!

continua após publicidade .

Será que eles ainda têm chances de sair?

Neste artigo, confira os números que nunca foram sorteados na Mega da Virada.

Mega da Virada 2022: o maior prêmio da história!

continua após publicidade .

A Mega da Virada é um dos momentos mais esperados do ano, pois quem marca presença é a grande Mega Sena.

E o que todos querem saber é: qual vai ser o prêmio da Mega da Virada 2022? O montante estimado é de 500 milhões, a maior premiação da história!

Isso significa que você deve estar preparado! O sorteio acontecerá no último dia do ano, às 20h. Uma oportunidade imperdível!

continua após publicidade .

Até quando posso jogar na Mega da Virada?

Para quem quer aproveitar a última chance de fazer um jogo na Mega da Virada deste ano, a resposta é até às 17h do dia 31 de dezembro

Como o sistema costuma ficar muito lotado nesse período, é importante correr para garantir seu lugar entre os felizardos que podem ser premiados com a famosa Mega Sena da Virada.

Tudo o que você precisa para levar o grande prêmio é de seus números da sorte e um tiquinho de intuição. Jogue na Mega da Virada e descubra se este é o seu momento de ficar milionário.

continua após publicidade .

Conheça as dezenas que nunca foram sorteadas na Mega da Virada

Mas afinal, quais foram as 14 dezenas nunca sorteadas nos sorteios da Mega da Virada? Descubra aqui: 7, 8, 9, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.

Esses números têm um mistério em volta deles e ninguém tem ideia do que vai rolar. Será que eles vão sair na Mega da Virada de 2022?

continua após publicidade .

Não há garantias, mas é bem empolgante falar sobre essas 14 dezenas difíceis de prever!

O fato é: nada impede que estes números sejam sorteados no próximo sorteio, mas dá para considerá-los como uma boa estratégia de escolha para se ter um ótimo resultado.

Se você estiver apostando na Mega Sena da Virada para ter uma noite de Ano Novo mais divertida, aposte nesses números para ver se não cai nenhum deles!

continua após publicidade .

E você sabe quais foram os números mais sorteados da Mega?

No Brasil, a Mega Sena é um dos jogos mais tradicionais e amados por todos. Ano após ano, são milhares de pessoas que depositam seus sonhos em apostas esperando conseguir o prêmio principal: o acumulado de milhões de reais!

Mas você sabe quais foram os números mais sorteados na Mega da Virada? Pois então, é hora de conhecê-los.

Cada ano, nota-se que um certo grupo de números é sorteado com mais frequência do que outros.

continua após publicidade .

Nos últimos anos, por exemplo, teve os números 10, 3, 5, 20, 33 e 36 como os principais sorteados durante a temporada.

No entanto, números como 2, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56 e 58 também costumam ser sorteados com frequência.

continua após publicidade .

Não só na Mega da Virada, mas também na Mega Sena, alguns números acabam sendo sorteados mais vezes do que outros.

Agora que você já sabe quais foram os números mais sorteados na Mega da Virada, é hora de começar a jogar para ver se a sorte está ao seu lado!

Então, por que não tentar os números mais sorteados destas duas loterias e ver se você acerta o prêmio principal?

continua após publicidade .

Boa sorte e quem sabe nós estaremos anunciando você como o próximo grande milionário!

Qual a sua chance de ganhar?

Bem, a chance de ganhar em cada sorteio na Mega da Virada depende de quantos números você está jogando.

Quer apostar com seis números? A chance é determinada pelo fator sorte. Se você estiver jogando com um número maior, como treze ou catorze, as possibilidades de ganhos aumentam, porém ainda são minúsculas.

continua após publicidade .

No geral, temos que considerar que a probabilidade de ganhar a Mega da Virada a cada ano é extremamente pequena.

Se você jogar 6 números, sua chance de ganhar é de cerca de 1 em 50 milhões; se você jogar 7 números, sua chance será de cerca de 1 em 10 milhões; e se você jogar 8 ou mais números, sua chance de ganhar a Mega da Virada seria ainda maior.

No entanto, muita gente escolhe apostar em mais de 10 números para aumentar as chances de ganhar, mas isso acaba saindo mais caro. Para melhorar suas chances e gastar menos, uma boa opção é fazer bolões.

Participar dos bolões da Mega Sena é uma ótima solução para aqueles que desejam gastar pouco com apostas e aumentar as possibilidades de garantir a premiação.

Ao aderir a um grupo, a quantidade de volantes comprados aumenta, além de oferecer a possibilidade de dividir as despesas entre todos os participantes.

Assim, quanto maior for o grupo, maior a quantidade de números jogados, aumentando ainda mais as chances para ganhar na Mega da Virada.

Lembre-se: a Mega Sena da Virada é um jogo de sorte, portanto, nada garante que você ganhará se comprar mais números. No entanto, comprar mais bilhetes aumentará ainda mais as suas chances de vitória.

Conclusão

Esperamos que, com essas informações, você esteja mais preparado para a Mega da Virada! E lembre-se: para aumentar as suas chances de ganhar, aposte em bolões de loteria como os da Lotomaisfácil.

Isso porque, além de dividir as apostas entre diversos jogadores, os bolões também são estudados por uma equipe de estudiosos especialistas e permitem que você aposte em várias combinações diferentes, aumentando consideravelmente as suas chances de ganhar.

Então, se você ainda não conhece, é hora de visitar o site da Lotomaisfácil e conferir as informações sobre os bolões de loteria da casa.

Siga o TNOnline no Google News