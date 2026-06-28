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Veja as dezenas da Quina de São João sorteadas neste domingo (28); prêmio é de R$ 239 milhões

Concurso especial 7.051 foi realizado neste domingo (28) e não acumula

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 13:16:21 Editado em 28.06.2026, 14:29:29
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Veja as dezenas da Quina de São João sorteadas neste domingo (28); prêmio é de R$ 239 milhões
Autor Quina de São João tem prêmio milionário - Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou na tarde deste domingo (28), no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, o sorteio da Quina de São João 2026. O concurso especial 7.051 vai pagar um prêmio de R$ 239,4 milhões, um dos maiores da história da modalidade. O valor ficou um pouco abaixo dos R$ 260 milhões estimados inicialmente pela Caixa.

As dezenas sorteadas foram: 19 - 32 - 50 - 73 - 75

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As informações sobre o número de apostas vencedoras e os valores que serão pagos a cada ganhador ainda serão divulgadas pela Caixa e esta matéria será atualizada assim que os dados forem disponibilizados.

Diferentemente dos concursos regulares da Quina, a Quina de São João não acumula. Caso não haja acertadores das cinco dezenas, o prêmio é distribuído entre os apostadores que acertarem quatro números e, sucessivamente, nas demais faixas de premiação, conforme as regras da modalidade.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa e mobilizou milhões de brasileiros em busca da premiação milionária. As apostas simples foram encerradas na noite deste sábado (27), enquanto os bolões digitais puderam ser registrados até uma hora antes do início do concurso.

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apostas Caixa Econômica Federal Loteria Prêmio milionário Quina de São João sorteio
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