Veja a previsão do tempo desta sexta-feira (21) em Apucarana e região

Na sexta-feira, o tempo fica estável em boa parte do Paraná. A nebulosidade ainda fica presente entre os Campos Gerais e o leste paranaense, com garoas ocasionais, especialmente nos trechos de serra. Nas demais regiões, a presença de sol induz a elevação das temperaturas, com valores bastante elevados entre o oeste e o norte do Estado.

Apucarana, região Norte do Paraná, seguirá com as temperaturas semelhantes à do dia anterior, sendo a mínima de 14ºC e a máxima de 24ºC, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Como de costume, amanhecerá mais frio com as temperaturas mínimas indicadas a cima, e ao entardecer o clima aquece chegando então aos 24ºC. Céu com nuvens mas não haverá previsão de chuva para Cidade Alta.

