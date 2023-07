Veja a previsão do tempo desta sexta-feira (14) para a região

Na sexta-feira segue com bastante nebulosidade entre o oeste, sudoeste e o sul paranaense. Na maioria das regiões o sol predomina, em função da presença do ar mais seco e frio. Destaque, inclusive, para as baixas temperaturas previstas no amanhecer, com valores abaixo dos 5°C no oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC. Mesmo à tarde não esquenta muito no Estado.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Apucarana, região Norte do Paraná, tem previsão de geada, com a mínima de 6ºC pra esta manhã de sexta-feira. O sol predomina durante o dia, porém, com fortes ventos, fazendo com que o dia fique frio. As nuvens aumentam no decorrer do dia.

continua após publicidade

A máxima prevista para a Cidade Alta é de 16ºC ao entardecer. Apesar do frio e temperaturas baixas, não há previsão de chuva para a sexta-feira.

Siga o TNOnline no Google News