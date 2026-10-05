Veículo roubado com material radioativo é encontrado em SP, mas carga segue desaparecida

A Polícia Civil localizou o veículo que havia sido roubado enquanto transportava um material radioativo de uso médico na Grande São Paulo, mas a embalagem contendo o item segue desaparecida. O furgão Citroën Jumpy foi encontrado tombado e parcialmente desmontado no último sábado (3), por equipes da 1ª Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), em uma área de difícil acesso no município de Ferraz de Vasconcelos. O crime ocorreu na quinta-feira (1º), na Rodovia Presidente Dutra, na região da Vila Maria, capital paulista.

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A carga roubada contém Actínio-225 (Ac-225), substância utilizada em tratamentos médicos. De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), trata-se de um elemento emissor de radiação alfa com baixo poder de penetração. Considerando a pequena quantidade e as características do material, o órgão garante que o episódio apresenta baixo risco radiológico para a população. Apesar disso, a recomendação rigorosa é que, caso a embalagem seja localizada, ela não seja tocada, aberta ou manipulada sob nenhuma circunstância.

Logo após a localização do veículo, a ANSN foi notificada e um físico nuclear responsável pelo produto compareceu ao local para inspeção. Por medidas de segurança, o automóvel foi removido para o pátio Assis Ribeiro, onde permanecerá apreendido. A polícia solicitou exames do Instituto de Criminalística e a utilização do sistema automatizado de identificação de impressões digitais (AFIS) para auxiliar na identificação dos criminosos e na continuidade das investigações.

A orientação das autoridades é clara para qualquer pessoa que porventura encontre a caixa com o material. O local deve ser imediatamente isolado e o achado comunicado aos responsáveis por meio dos telefones de emergência da ANSN, nos números (21) 99304-9453 e (21) 99299-2620.