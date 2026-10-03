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Veículo com material radioativo é roubado em Guarulhos; ANSN faz alerta sobre a carga

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um veículo que transportava material radioativo para uso médico foi roubado na manhã de quinta-feira, 2, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), o Citroën Jumpy-Furgão, de placa GGJ3G06, levava Actínio-225, utilizado em tratamentos médicos.

De acordo com a ANSN, o material, na forma como está acondicionado, não oferece risco à população. A autoridade, porém, alerta que a abertura da embalagem e o contato com o conteúdo podem provocar exposição à radiação.

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Até a publicação do comunicado da ANSN, na noite de sexta-feira, 2, o veículo e a carga ainda não haviam sido localizados.

Caso o veículo, a embalagem ou o material sejam encontrados, a ANSN orienta que a área seja mantida isolada e que ninguém toque, abra ou manipule a embalagem ou seu conteúdo. A autoridade também pede que o caso seja comunicado imediatamente pelos telefones (21) 99304-9453 e (21) 99299-2620.

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Guarulhos material radioativo roubo SP
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