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ACIDENTE GRAVE

Veículo bate contra poste e deixa vítima presa às ferragens em Santa Catarina

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (11); bombeiros precisaram usar técnicas de desencarceramento para retirar a vítima do veículo

Escrito por Da Redação
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Veículo bate contra poste e deixa vítima presa às ferragens em Santa Catarina
Autor Veículo ficou completamente destruído em Santa Catarina - Foto: Corpo de Bombeiros

Uma pessoa ficou gravemente ferida e presa às ferragens após o carro em que estava bater contra um poste na manhã deste domingo (11), na Avenida dos Ferroviários, bairro São Pedro, em Porto União (SC).

-LEIA MAIS: Carreta carregada com algodão tomba e complica o trânsito na Serra do Cadeado

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O acidente ocorreu por volta das 10h e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que precisou utilizar técnicas de desencarceramento para resgatar a vítima do interior do Fiat Strada. Um bombeiro que passava pelo local já havia iniciado os primeiros socorros antes mesmo da chegada das viaturas.

Para garantir a segurança do resgate, as equipes avaliaram a cena e estabilizaram o veículo, evitando movimentações bruscas. Os socorristas acessaram o interior do automóvel pela porta do passageiro para iniciar a retirada. Durante a avaliação clínica no local, a vítima apresentava sinais sugestivos de fratura na clavícula, sangramento pelo nariz e ouvidos, além de assimetria pupilar. O quadro levantou a suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE).

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e a estabilização, o paciente foi encaminhado ao Hospital São Braz, em Porto União, para receber cuidados médicos especializados. O relatório oficial do Corpo de Bombeiros não divulgou o nome, a idade ou o sexo da vítima, e não há atualizações sobre o seu atual estado de saúde.

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