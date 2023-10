Vazão das Cataratas do Iguaçu chega a 24 milhões de litros por segundo

As Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, estão com vazão em 18 milhões e 100 mil litros dágua por segundo nesta terça-feira, 31, conforme atualização a partir do monitoramento feito às 10 horas. Às 7 horas, tinha sido registrada uma vazão de 18 milhões e 600 mil litros dágua por segundo. Por medida de segurança, apenas a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo permanece interditada.

Os mirantes da Trilha das Cataratas estão liberados. Para visitar o parque é preciso adquirir o ingresso online pelo site oficial.

para mais informações. No feriado prolongado de Finados, o funcionamento terá horário ampliado para acesso das 8 horas às 16 horas entre 2 e 5 de novembro. A expectativa da unidade de conservação é de receber 25 mil visitantes durante os quatro dias. O parque contará com reforço em todo o circuito turístico.

1 milhão e 500 mil litros por segundo.

2014: 46,3 milhões de litros por segundo; 1983: 35 milhões de litros por segundo; 30/10/2023: 24,2 milhões de litros por segundo.

Abril de 1979: 100 mil litros por segundo; Julho de 2006: 245 mil litros por segundo. O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo ICMBio e tem a gestão da visitação turística da concessionária Urbia Cataratas S.A.