Vazamento de oleoduto causa incêndio no mar do Golfo; Veja

Na última sexta-feira (2), um incêndio fora do comum chamou a atenção nas redes sociais. O fato, que aconteceu no Golfo do México, ocorreu após um vazamento em oleodutos submarinos da companhia estatal mexicana de petróleo. Registros do momento foram feitos.

Nas imagens é possível ver que as chamas chegam na superfície do mar. De acordo com o Petróleos Mexicanos (Pemex), cerca de cinco navios precisaram bombear água para controlar o fogo durante 5 horas. Não houve feridos.

Veja:

Um incêndio aconteceu na superfície do oceano a oeste da península mexicana de Yucatán. A estatal Pemex informou que o incêndio já foi extinto.



Um vazamento de gás em um oleoduto subaquático causou essas imagens impressionantes que parecem de filme. 👇pic.twitter.com/DjoQvUfHaR — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) July 2, 2021