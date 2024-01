Vazamento de gás causa explosão em condomínio e deixa oito feridos

Um vazamento de gás causou uma explosão na torre de um condomínio de apartamentos localizado no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, durante a madrugada desta quinta-feira (4). Pelo menos oito pessoas ficaram feridas e, entre os machucados, estão dois bombeiros que atendiam a ocorrência.

Conforme informações, o local estava sendo evacuado por conta do vazamento no momento em que a explosão aconteceu. Todas as vítimas foram encaminhadas para receber atendimento médico e, até às 9 horas desta quinta, um dos militares seguia internado em um hospital da cidade.

O estrondo da explosão foi ouvido pelos moradores do condomínio e toda região. "Acordamos com o estouro, pensando que era terremoto, trovão, tremeu tudo. Acordamos e estava todo mundo correndo. Só deu pra pegar as crianças e não deu pra entrar mais", contou a técnica de enfermagem Katiane Matias Ribeiro.

Vídeos feitos no local mostram a destruição e o tumulto no momento do acidente (veja abaixo). "Quando eu desci, era uma sessão de terror. Era parede no chão, um prédio pegando fogo, gente com estilhaço de vidro e muita gente machucada, os bombeiros já estavam no prédio, eles agiram muito rápido", detalhou a moradora Eduarda Xavier.

O condomínio tem cerca de 440 apartamentos e, segundo a Defesa Civil, a explosão aconteceu na torre 10. Moradores dessa torre e da 11, que fica em frente, devem ser encaminhados para albergues. Quanto às outras torres, ainda não há previsão de liberação.

Em nota, a construtora Tenda "lamenta profundamente o ocorrido" e afirma que "está à disposição para esclarecimentos". A empresa diz ainda que um perito contratado fará uma inspeção no local.

