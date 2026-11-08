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Vazamento de água inunda rua no Alto de Pinheiros

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um vazamento na rede de água provocou um alagamento de grandes proporções na Rua Ernesto Nazaré, no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Segundo a Sabesp, técnicos atuam no local para realizar o reparo "com o máximo de urgência". A companhia afirma que o serviço não deve impactar o abastecimento de água na região.

Na manhã deste domingo, 8, a água tomava uma boa parte da rua, próximo à esquina com a Avenida Pedroso de Morais. Ainda de acordo com a Sabesp, o serviço de reparo será executado de forma planejada e cautelosa, devido à presença de rede de gás no local.

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A companhia afirmou que segue à disposição dos clientes na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.

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ÁGUA ALTO DE PINHEIROS SP VAZAMENTO
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