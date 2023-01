Vaticano investiga orgia feita em igreja durante lockdown

Da Redação

Os detalhes do caso ainda não foram esclarecidos, inclusive a respeito dos participantes

O Vaticano abriu uma investigação para apurar uma suposta orgia realizada em uma igreja britânica durante o lockdown no Reino Unido, medida adotada para conter a disseminação da covid-19.

De acordo com o jornal britânico Sunday Times, um dos envolvidos no caso é o padre Michael McCoy, responsável pelo convite aos fiéis para participarem das festas privadas nas instalações do edifício religioso.

O padre Michael McCoy era responsável pela catedral de Newcastle desde 2019, mas se suicidou em abril de 2021, aos 57 anos, após ser informado que seria investigado por abuso sexual de menores.

O papa Francisco anunciou medidas para conter coibir casos de violência sexual na Igreja Católica. Uma medida que determina que membros da instituição religiosa denunciem suspeitas de violência sexual as autoridades eclesiásticas.

Com a suspeita do envolvimento de McCoy nas orgias, o Vaticano passou a investigar também a renúncia de Robert Byrne, aos 66 anos, como bispo de Hexham e Newcastle em dezembro do ano passado.

O Vaticano passará a investigar o que levou à renúncia de Byrne que publicou uma carta aos fiéis em que se declara “incapaz de continuar a servir o povo da diocese da maneira que eu queria”.

Em uma carta encaminhada ao Sunday Times, o arcebispo de Liverpool, responsável pela investigação, declarou que os assessores do papa lhe pediram para preparar “um relatório detalhado sobre os eventos que levaram à renúncia do bispo Byrne”.

Com informações do Metrópoles

