Vaticano excomunga bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X

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Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O Vaticano excomungou os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. O anúncio foi feito na madrugada desta quinta-feira, 2. Os adeptos do grupo devem ser considerados cismáticos e excomungados, declarou a Santa Sé em nota.

A Igreja Católica chamou a nomeação de quatro novos bispos pelo grupo tradicionalista de "ato de natureza cismática", isto é, de dissidência.

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"Os ministros sagrados da Fraternidade Sacerdotal São Pio X administram os sacramentos de forma ilícita; o sacramento da penitência por eles administrado e o matrimônio por eles assistido são inválidos", detalhou.

Os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, bem como os bispos recém-consagrados, incorreram "ipso facto" na excomunhão "latae sententiae".

Os padres Pascal Schreiber, da Suíça; Michael Goldade, dos Estados Unidos; Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier, ambos da França, foram promovidos ao episcopado à revelia do Vaticano.

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O Vaticano finaliza a mensagem afirmando que "a Igreja, como mãe atenciosa, acolherá com sincero afeto e viva solicitude todos aqueles que desejam retornar à plena comunhão".