Vaticano convoca orações noturnas pela saúde do Papa Francisco na Praça de São Pedro

O Vaticano anunciou nesta segunda-feira, 24, o início de orações noturnas pela saúde do Papa Francisco na Praça de São Pedro, e convidou católicos de todo o mundo a se juntarem. O pontífice de 88 anos está internado com uma complexa infecção pulmonar há dez dias e sofre complicações. O número 2 do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, deverá liderar a primeira oração na noite desta segunda-feira.

Francisco, que tem pneumonia dupla e os primeiros estágios de insuficiência renal, estava acordado e de bom humor na manhã desta segunda. "A noite passou bem, o papa dormiu e está descansando". Um novo boletim médico deve ser publicado ao fim do dia.

No hospital Gemelli, onde Francisco está desde 14 de fevereiro, o Bispo Claudio GiulioDori presidiu uma missa na capela nomeada por João Paulo. "Estamos muito tristes. O Papa Francisco é um bom papa, esperamos que ele se recupere. Vamos esperar", disse emocionada Filomena Ferraro, que estava visitando um parente no Gemelli na segunda-feira. "Estamos nos unindo a ele com nossas orações, mas o que mais podemos fazer?"

No final de domingo, os médicos relataram que Francisco permanecia em estado crítico, mas que não tinha apresentado novas crises respiratórias. Exames de sangue mostraram "insuficiência renal leve e precoce" que estava, no entanto, sob controle.

Francisco estava recebendo altos fluxos de oxigênio suplementar e, no domingo, estava alerta, responsivo e assistiu à missa. Os médicos disseram que seu prognóstico segue reservado, mas que a condição de Francisco é delicada, dada sua idade, fragilidade e doença pulmonar pré-existente.

Os especialistas alertaram que a principal ameaça enfrentada por Francisco é a sepse, uma infecção séria do sangue que pode ocorrer como complicação de pneumonia. Até o momento, não houve referência a qualquer início de sepse nas atualizações médicas fornecidas pelo Vaticano.

Com 10 dias, esta hospitalização agora se torna a mais longa de Francisco como papa. Ele passou 10 dias no hospital Gemelli de Roma em 2021 após ter 33 centímetros do seu cólon removidos. (Com informações da Associated Press)