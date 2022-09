Varíola dos macacos: Américas são epicentro global, com mais de 30 mil casos

Associated Press (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os países das Américas se tornaram o epicentro do surto global de varíola dos macacos, com mais de 30 mil casos concentrados principalmente nos Estados Unidos, Brasil, Peru e Canadá, informou a Organização Pan-Americana da Saúde nesta quarta-feira, 7, esclarecendo, no entanto, que a vacinação em massa não é necessária por enquanto.

continua após publicidade .

"Com a escassez de vacinas e nenhum tratamento eficaz para a varíola, os países devem intensificar seus esforços para impedir a propagação do vírus em nossa região", disse o diretor da Opas, Carissa Etienne. "Temos os meios para desacelerar esse vírus", disse, em conferência de imprensa virtual da sede da organização em Washington.

A varíola dos macacos ("monkeypox") circula na África central e ocidental há décadas e não era conhecida por provocar grandes surtos em países de outros continentes ou se espalhar amplamente entre as pessoas até maio, quando dezenas de casos começaram a ser relatados na Europa e na América do Norte.

continua após publicidade .

Em julho, a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência global para a varíola, o nível de alerta mais alto usado no passado em surtos semelhantes de zika na América Latina em 2016 e no pandemia de coronavírus, entre outros. A afirmação não significa necessariamente que a doença seja particularmente transmissível ou fatal.

Nas Américas, a maioria dos casos foi detectada entre homens que fazem sexo com homens, embora pelo menos 145 casos também tenham sido confirmados entre mulheres e 54 casos entre crianças menores de 18 anos, disse a Opas.

Até agora, 30.772 casos foram registrados em 31 países das Américas e quatro mortes no Brasil, Cuba e Equador, segundo a Opas.