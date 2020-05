Varejo tenta recuperar vendas com Dia das Mães

O Dia das Mães é a data que mais movimenta o comércio depois do Natal. E agora, com os problemas gerados para o comércio pela pandemia do novo coronavírus, será um ano de cautela e apreensão para o setor. Para motivar os consumidores e tentar recuperar vendas perdidas com a pandemia, o comércio de Apucarana e Arapongas vai funcionar em horário especial nesta sexta e sábado.

Em Apucarana, o Shopping CentroNorte funciona nesta sexta (8) e sábado (9), das 10 às 22 horas. No domingo (10), as lojas e a praça de alimentação ficam abertas das 12 às 20 horas. As lojas que ficam nas ruas de Apucarana irão funcionar nesta sexta, das 9 às 20 horas. Já no sábado (9) o horário será das 9 às 18 horas.Para Aída Assunção, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), apesar do cenário negativo, a expectativa é sempre a melhor para as vendas deste ano. “Estamos otimistas porque é uma data muito especial, acabamos de reabrir o comércio. Além disso, o Dia das Mães é a 2ª data mais importante para nós, comerciantes”, explica. Aída também tem boas expectativas devido às adequações que o comércio fez para vender. “As portas estão sempre abertas para o público, mas as vendas online e delivery também são uma opção para quem não quer sair de casa. Queremos ver todos trabalhando”, ressalta. A comerciante Patrícia Garcia, dona de uma loja de sapatos e bolsas, acredita que a data vai alavancar as vendas no comércio. “É uma data muito especial e por isso, as expectativas estão boas. Estamos com venda presencial e online para atender todos os clientes”, reforça. A comerciante Claudia Gouveia, presidente dos lojistas do Shopping CentroNorte, de Apucarana, está otimista para o fim de semana com horários especiais. “As portas abertas para o fim de semana e temos muitas opções de presentes para as mães, além da família poder vir almoçar ou jantar no shopping”, afirma. Claudia conta que o shopping criou de última hora uma campanha para o Dia das Mães. “Foi tudo de última hora, mas não deixa de ser especial. A pessoa comprando ou consumindo algo na praça de alimentação, concorre a cupom para concorrer a 10 pingentes de ouro. Um presentão neste dia tão especial”, conta. ARAPONGASEm Arapongas, o comércio abre hoje normalmente, das 8 às 18 horas. Amanhã, o horário é especial, das 8 às 18 horas. Segundo informações da assessoria da Associação Comercial e Industrial de Arapongas (Acia), a expectativa neste momento não é boa devido ao cenário que o mundo está vivendo com a pandemia do o que a gente trem novo coronavírus.Além disso, de acordo com a Acia, as vendas devem ser retraídas, os comerciantes estão apreensivos, seguindo o clima de outras diversas cidades. Para Bia Nicastro, proprietária de uma loja de roupas e acessórios femininos, o clima é de contenção. “Infelizmente, mediante a essa crise, as pessoas estão contidas. Não espero muito das vendas este ano”, lamenta.