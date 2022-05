Vaquinha para trazer Jesse Koz e Shurastey ao Brasil bate meta em poucas horas

Marcos Leandro, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Os brasileiros Diego Strutz e Roana Petri Celeste, que presenciaram o acidente que matou Jesse Koz e o seu cão, Shurastey, decidiram promover uma campanha para arrecadação de dinheiro para que os corpos da dupla fossem trazidos ao Brasil. Com meta de R$ 120 mil, a vaquinha online foi compartilhada pelo perfil "Razões Para Acreditar" e artistas como Rafinha Bastos. Em poucas horas, o valor necessário foi atingido.

"Galera, já atingimos a meta, estamos parando a campanha agora. Muito obrigado a todos que ajudaram. Manteremos todos informados", escreveu o casal. Diego e Roana estiveram com Jess e Shurastey no último final de semana. No momento do acidente, que ocorreu na segunda-feira passada, dia 23, eles estavam viajando em uma van logo à frente da dupla.

"Fizemos tudo que estava ao nosso alcance para salvar o Jesse e o Shurastey, mas infelizmente eles faleceram no local", escreveram. O grupo estava a caminho do Canadá, que seria o último destino de Jesse antes de chegar ao Alasca. Faltavam apenas dois dias para que o influenciador brasileiro e o seu cão chegassem ao destino final.

A viagem fazia parte de um projeto chamado "Shurastey or Shuraigow?". O nome era uma brincadeira com a música "Should I Stay or Should I Go" ("Devo Ficar ou Devo Ir", em tradução), da banda The Clash. Ao lado do seu companheiro, Jesse viajava desde 2017 em um velho Fusca chamado Dodongo. Durante a jornada, os dois conheceram 16 países.