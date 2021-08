Da Redação

Vaquinha para Darlan supera prêmio de medalhistas

A vaquinha virtual organizada para ajudar Darlan Romani superou o valor do prêmio dado a medalhistas de ouro nas Olimpíadas. Aberta por uma semana, a campanha, que tem como objetivo ajudar o atleta a ir para os Jogos de Paris-2024, conseguiu arrecadar R$ 265 mil.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) premia os atletas medalhistas com um bônus em dinheiro, que varia de acordo com o lugar alcançado no pódio. Para medalhistas de ouro em competições individuais, o prêmio é de R$ 250 mil.

A iniciativa para a campanha surgiu após sua passagem pela olimpíada de Tóquio e a repercussão de seu treinamento, realizado em um terreno baldio, em Bragança Paulista.

A vaquinha continuará recebendo dações por mais seis dias, na plataforma Voaa. "A vaquinha é para ele ter todo suporte financeiro nesse novo ciclo! Para vocês entenderem melhor, o valor servirá como fundo de segurança mesmo, para o futuro do Darlan pós-Olimpíadas, que de como todo atleta, é incerto e cheio.