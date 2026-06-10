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IINVESTIGAÇÃO

Vaqueiro é morto a facadas após vencer competição em briga por causa do prêmio

Disputa envolvendo a premiação de R$ 1 mil como motivação do assassinato pela Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 20:02:31 Editado em 10.06.2026, 20:25:24
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Vaqueiro é morto a facadas após vencer competição em briga por causa do prêmio
Autor Conforme os primeiros levantamentos, Francisco dividiu com outro competidor a premiação total de R$ 2 mil, ficando com R$ 1 mil - Foto: Reprodução

O vaqueiro Francisco Eudazia Lira Soares foi morto a facadas no último domingo (07) em Quixeramobim (CE), no Sertão Central. O crime ocorreu poucas horas após ele conquistar o primeiro lugar em uma vaquejada realizada na região. A Polícia Civil cearense investiga uma possível disputa envolvendo a premiação de R$ 1 mil como motivação do assassinato.

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As investigações identificaram como principal suspeito um homem, 55 anos, conhecido na região pelo apelido de "Sasom Boiadeiro". Além de participar de vaquejadas, atuaria no transporte de gado. De acordo com a polícia, o suspeito competiu no sábado (06), mas não conseguiu se classificar para a final disputada no dia seguinte.

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Conforme os primeiros levantamentos, Francisco dividiu com outro competidor a premiação total de R$ 2 mil, ficando com R$ 1 mil. A suspeita é de que o autor do homicídio teria demonstrado interesse em receber parte do dinheiro conquistado. A motivação, contudo, ainda não é considerada definitiva pelas autoridades.

Um amigo da vítima afirmou desconhecer qualquer desavença relacionada ao prêmio e ressaltou que o suspeito não tinha direito a qualquer parcela da quantia, uma vez que sequer participou da etapa decisiva. Segundo a organização do evento, após garantir a vitória, Francisco entrou na arena ao lado dos demais campeões para participar da cerimônia de premiação. Deixou o local antes da entrega do dinheiro. O valor foi recebido pelo patrão, que posteriormente faria o repasse ao vencedor.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do homicídio e confirmar a motivação. O paradeiro do suspeito também é alvo das diligências.

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ASSASSINATO Ceará Crime polícia civil vaquejada
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