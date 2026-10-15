Van escolar com crianças fica ilhada durante temporal em São Paulo

Uma van escolar com crianças ficou ilhada durante o temporal que atingiu São Paulo nesta quarta-feira, 14. O veículo foi cercado pela correnteza na Rua Otto de Alencar, no Cambuci, região central da capital, e precisou de ajuda para deixar o trecho alagado.

Três policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano entraram na água para auxiliar na retirada da van. Imagens publicadas nas redes sociais registraram o momento em que os agentes empurram o veículo para fora do local.

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A chuva provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade. No Túnel do Vale do Anhangabaú, também na região central, 28 veículos ficaram submersos e quatro pessoas precisaram ser resgatadas. A estação Liberdade, da Linha 1-Azul do Metrô, ficou alagada, e o lago do Parque do Ibirapuera transbordou.

Na zona norte, uma mulher morreu após um deslizamento de terra na Brasilândia. O temporal também provocou congestionamentos que ultrapassaram mil quilômetros na tarde de quarta-feira, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A cidade permanece sob alerta de perigo para tempestades nesta quinta-feira, 15. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva intensa, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo. Na capital, as chuvas devem retornar entre a tarde e a noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).