Vale inicia protocolo de emergência na barragem Taquaras, de forma preventiva

A Vale informa deu início nesta quinta-feira (30) ao protocolo de emergência em Nível 1 da barragem Taquaras, da Mina Mar Azul, em Nova Lima (MG). Segundo a empresa, é uma medida de forma preventiva e não requer a evacuação da população a jusante da barragem na Zona de Auto Salvamento ("ZAS"). A ZAS foi evacuada em fevereiro do ano passado, após acionamento do nível 2 do protocolo de emergência da barragem B3/B4, na mesma mina, que fica a montante da barragem Taquaras.

"A decisão de mudança de nível está associada a identificação de anomalia no talude de montante da barragem observada durante inspeção de rotina." Ainda o comunicado explica que a barragem Taquaras teve sua Declaração de Condição de Estabilidade ("DCE") emitida em 31 de março, mas com este fato se tornará negativa.

Como a Mina Mar Azul é um ativo que não faz parte da cadeia de produção da Vale deste outubro de 2018, a decisão não impacta o guidance de produção de minério de ferro para 2020, de 310-330 milhões de toneladas

A companhia explica que a decisão resulta de etapa adicional de avaliação das estruturas da Vale no Brasil após a implementação em janeiro deste ano da função de Engenheiro de Registro ("EoR") - prática recomendada pela MAC (Mining Association of Canada) e pelo CDA (Canadian Dam Association) para processo de acompanhamento e segurança das barragens, que passa a ser contínuo.